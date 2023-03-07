Денисова Февронья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1883
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
02.02.1885
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
23.10.1889
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
09.01.1894
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
26.04.1895
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
30.08.1898
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
07.05.1904
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно