Касьянов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Касьянов Иван
Рождение ребёнка
1880
Сын: Касьянов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Касьянов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Касьянова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Касьянов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно