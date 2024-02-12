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Касьянов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Касьянов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Касьянов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Касьянов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Касьянов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Касьянова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Касьянов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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