(Lobdell) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Lobdell) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1723

Пол

Женский

Отец

1632 г.р.

Мать

1626 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

CR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lobdell Simon

Мать: Pierce Persis

Смерть
1723
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