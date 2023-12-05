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(Lobdell) Mary
(Lobdell) Mary
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1723
Пол
Женский
Отец
Lobdell Simon
1632 г.р.
Мать
Pierce Persis
1626 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
CR
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Lobdell Simon
Мать:
Pierce Persis
Смерть
1723
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