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Летов Антон Григорьев

Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1872 ст.

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.

Отец: Летов Григорий Федотов

Мать: Летова Варвара Тимофеева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Жена: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.

Сын: Летов Михаил Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.

Сын: Летов Александр Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.

Дочь: Летова Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1909 ст.

Дочь: Летова Мария Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1911 ст.

Дочь: Летова Ксения Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Сын: Летов Федор Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.08.1914 ст.

Дочь: Летова Анна Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.

Дочь: Гришкина (Летова) Антонина Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1933

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