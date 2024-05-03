Летов Антон Григорьев
Место рождения
Дата рождения09.07.1872 ст.
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.
Отец: Летов Григорий Федотов
Мать: Летова Варвара Тимофеева
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.
Сын: Летов Михаил Антонов
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Дочь: Летова Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
16.01.1909 ст.
Дочь: Летова Мария Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
20.01.1911 ст.
Дочь: Летова Ксения Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Сын: Летов Федор Антонов
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
31.08.1914 ст.
Дочь: Летова Анна Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.
Дочь: Гришкина (Летова) Антонина Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Смерть
Около 1933