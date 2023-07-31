Александр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Леонтей Петрович

Мать: Настасья Федоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Павел Александрович

Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Александрович

Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Александрович

Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афрасинья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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