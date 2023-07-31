Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Леонтей Петрович
Мать: Настасья Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павел Александрович
Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Александрович
Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Александрович
Мать ребёнка: Афрасинья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афрасинья Осиповна
Смерть
Неизвестно