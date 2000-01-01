Соколов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Семакова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1969

Дочь: Белова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Фаина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Фаина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Фаина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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