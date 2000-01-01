Соколов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Семакова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Фаина Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1969
Дочь: Белова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Фаина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно