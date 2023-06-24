Темников Степан Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Степан Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Евграф Степанович

Мать: Темникова Степанида Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Нелля Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Темникова Наталья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Леонид Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Юрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

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