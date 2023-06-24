Темников Степан Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Нелля Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Наталья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Леонид Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана