Гончаров Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946

Отец: не указан

Мать: Быкова Мария Кузьминична

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