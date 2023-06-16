Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Степанида Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
26.01.1890
Сын: Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
18.05.1893
Сын: Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
04.01.1896
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Абрамович
Смерть
Неизвестно