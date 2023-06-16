Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Степанида Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Рождение ребёнка
26.01.1890

Сын: Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Рождение ребёнка
18.05.1893

Сын: Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Абрамович

Смерть
Неизвестно
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