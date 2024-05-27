Первушин Иван Иван/ Иоан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервушин Иван Иван/ Иоан Васильев

Первушин Иван Иван/ Иоан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Первушин Василий Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Первушина) Варвара Иванова (Иоанова)

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Первушина) Марфа Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Первушин Петр Иоанов/ Иванов

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Первушина) Ульяна Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Первушин Георгий Георгий/ Егор Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.