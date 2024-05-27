Первушин Иван Иван/ Иоан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Первушин Василий Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Первушина) Варвара Иванова (Иоанова)
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Первушина) Марфа Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Первушин Петр Иоанов/ Иванов
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Первушина) Ульяна Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Первушин Георгий Георгий/ Егор Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Первушина) Евдокия Евфимова
Смерть
Неизвестно