Ильин Владимир Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Владимир Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

31.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: Ильин Гаврила

Мать: Морозова Александра

Рождение ребёнка
16.06.1960

Дочь: Минакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Антонина Кузьминична

Рождение ребёнка
11.06.1967

Сын: Ильин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Антонина Кузьминична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
31.05.2009
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