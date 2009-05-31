Ильин Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1933
Дата смерти31.05.2009
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933
Отец: Ильин Гаврила
Мать: Морозова Александра
Рождение ребёнка
16.06.1960
Дочь: Минакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Антонина Кузьминична
Рождение ребёнка
11.06.1967
Сын: Ильин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Антонина Кузьминична
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
31.05.2009