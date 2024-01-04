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Поляков Николай Семенович

Место рождения

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Поляков Семен Васильевич

Мать: не указана

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Поляков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1854 ст.

Сын: Поляков Адреян Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1857 ст.

Сын: Поляков Семен Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Ксения Абрамовна

Смерть
До 1860
Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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