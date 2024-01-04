Поляков Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Поляков Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна
Рождение ребёнка
14.08.1854 ст.
Сын: Поляков Адреян Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна
Рождение ребёнка
13.04.1857 ст.
Мать ребёнка: Полякова Ксения Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1860