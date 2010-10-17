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Наумов Платон Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2010

Отец: Наумов Игорь Владимирович

Мать: Наумова Татьяна Михайловна

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