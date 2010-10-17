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Наумов Платон Игоревич
Наумов Платон Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Наумов Игорь Владимирович
1978 г.р.
Мать
Наумова Татьяна Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2010
Отец:
Наумов Игорь Владимирович
Мать:
Наумова Татьяна Михайловна
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