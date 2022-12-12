Сахарчук Василий Парфенович
Место рожденияхутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.03.1929
Жена: Сахарчук Мария Павловна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 17 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно