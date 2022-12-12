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Сахарчук Василий Парфенович

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Место рождения

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
30.03.1929

Жена: Сахарчук Мария Павловна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет | Невесте 17 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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