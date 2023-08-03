Бочарникова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарникова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Матвеева Рахиль Михайловна

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