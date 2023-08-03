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Бочарникова Мария Яковлевна
Бочарникова Мария Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Матвеева Рахиль Михайловна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать:
Матвеева Рахиль Михайловна
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