Веселов Владимир Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2009

Сын: Веселов Захар Владимирович

Мать ребёнка: Желтышева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желтышева Надежда Ивановна

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