Веселов Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.2009
Сын: Веселов Захар Владимирович
Мать ребёнка: Желтышева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желтышева Надежда Ивановна