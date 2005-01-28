Кокорин Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1937
Дата смерти28.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1937
Отец: Кокорин Яков Иванович
Бракосочетание
29.12.1962
Рождение ребёнка
02.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорина Фаина Михайловна
Смерть
28.01.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
31.01.2005