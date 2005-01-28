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Кокорин Владимир Яковлевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.02.1937

Дата смерти

28.01.2005

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1937

Отец: Кокорин Яков Иванович

Мать: Кокорина Раиса Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.12.1962

Жена: Кокорина Фаина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорина Фаина Михайловна

Смерть
28.01.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
31.01.2005
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