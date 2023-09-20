Родион Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1841 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Родионов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Родионова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мытищи, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1841 ст.
Мытищи, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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