Родион Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1841 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Родионов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Родионова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1841 ст.