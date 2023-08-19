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Дербина Мария Фёдоровна

Место рождения

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1887

Дата смерти

13.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1887

Отец: Дербин Фёдор Степанович

Мать: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Смерть
13.02.1890
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
13.2.1890 Умерла Мария дочь умершаго отставного солдата Терминского 1го общества деревни Павлогорской Федора Степановича Дербина 1 ½ лет от золотухи ф29 оп39 д219 л142об-143
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