Дербина Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1887
Дата смерти13.02.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1887
Отец: Дербин Фёдор Степанович
Мать: Дербина Марфа Ивановна
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Смерть
13.02.1890
13.2.1890 Умерла Мария дочь умершаго отставного солдата Терминского 1го общества деревни Павлогорской Федора Степановича Дербина 1 ½ лет от золотухи ф29 оп39 д219 л142об-143