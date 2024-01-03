Горникова Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Горников Илья Леонтьев ?

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
05.12.1900

Сын: Горников Николай Леонтьев

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Анастасия Леонтьева

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
24.05.1908

Сын: Горников Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
11.12.1910

Сын: Горников Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Ефимия Леонтьева

Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Леонтий Семенов

Смерть
Неизвестно
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