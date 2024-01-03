Горникова Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
05.12.1900
Сын: Горников Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Анастасия Леонтьева
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
24.05.1908
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
11.12.1910
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Ефимия Леонтьева
Отец ребёнка: Горников Леонтий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно