Криницына (Галкина (Горенко)) Валентина
Место рожденияАк-Тюз, Киргизия
Дата рождения22.06.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1945
Отец: Галкин Сергей
Мать: не указана
Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
18.10.1963
Сын: Криницын Владимир Федорович
Отец ребёнка: Криницын Федор
Ак-Тюз, Киргизия
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно