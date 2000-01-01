Криницына (Галкина (Горенко)) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницына (Галкина (Горенко)) Валентина

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Место рождения

Ак-Тюз, Киргизия

Дата рождения

22.06.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1945

Отец: Галкин Сергей

Мать: не указана

Ак-Тюз, Киргизия
Рождение ребёнка
18.10.1963

Сын: Криницын Владимир Федорович

Отец ребёнка: Криницын Федор

Ак-Тюз, Киргизия
Развод
Неизвестно

Муж: Криницын Федор

Развод
Неизвестно

Муж: Криницын Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криницын Федор

Смерть
Неизвестно
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