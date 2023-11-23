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Зернов Петр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зернов Петр Михайлов

Мать: Зернова Александра Прокофьева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Елена Петрова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Иван Петров

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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