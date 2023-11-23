Зернов Петр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Елена Петрова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Иван Петров
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно