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Палатов Мирослав Сергеевич
Палатов Мирослав Сергеевич
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Место рождения
Губаха
, город Губаха, Пермский край
Дата рождения
14.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Палатов Сергей Владимирович
1991 г.р.
Мать
Молодцова Ольга Олеговна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2013
Отец:
Палатов Сергей Владимирович
Мать:
Молодцова Ольга Олеговна
Губаха
, город Губаха, Пермский край
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