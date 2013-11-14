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Палатов Мирослав Сергеевич

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Место рождения

Губаха, город Губаха, Пермский край

Дата рождения

14.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2013

Отец: Палатов Сергей Владимирович

Мать: Молодцова Ольга Олеговна

Губаха, город Губаха, Пермский край
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