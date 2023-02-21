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Левитский Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Левитский Николай Александрович

Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Левитская Дарья Александровна

Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Левитская Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна

Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Воздвиженье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Крестовоздвиженской Закубенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левитская Вера Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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