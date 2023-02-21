Левитский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Левитский Николай Александрович
Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Левитская Дарья Александровна
Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Левитская Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Левитская Вера Тимофеевна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Диакон Крестовоздвиженской Закубенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно