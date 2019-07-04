Канаев Тихон Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанаев Тихон Денисович

Канаев Тихон Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2019

Отец: Канаев Денис

Мать: Канаева Эльга Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close