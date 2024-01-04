Иван Титов
Место рождения
Дата рождения09.04.1864 ст.
Дата смерти01.01.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1864 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Татьяна Алексеева
Крещение
10.04.1864 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Анисья Назарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1865 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
03.01.1865 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя