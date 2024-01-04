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Иван Титов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

09.04.1864 ст.

Дата смерти

01.01.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1864 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Татьяна Алексеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
10.04.1864 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Анисья Назарова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
01.01.1865 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
03.01.1865 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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