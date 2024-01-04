Александр Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Татьяна Саввична
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1883
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна Саввична
Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Саввична
Смерть
Неизвестно