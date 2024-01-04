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Александр Степанович

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Татьяна Саввична

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1883

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна Саввична

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Татьяна Саввична

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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