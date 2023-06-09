Агафонников Яков Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонников Всеволод Яковлевич
Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонникова Августа Яковлевна
Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонникова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонников Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847