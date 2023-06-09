Агафонников Яков Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонников Яков Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонников Всеволод Яковлевич

Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонникова Августа Яковлевна

Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонникова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонников Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Агафонникова Мария Косминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонникова Мария Косминична

Смерть
1847
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