Цыгаева Дарья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Цыгаев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Цыгаева Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно