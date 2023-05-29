Цыгаева Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгаева Дарья Кирилловна

Цыгаева Дарья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Цыгаев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Цыгаев Аким Алексеевич

Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Цыгаева Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Цыгаев Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Цыгаев Алексей Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close