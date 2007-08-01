Овчинникова (Леонтьева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Леонтьева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников ?

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников ?

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван Михайлович

Смерть
?.08.2007
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