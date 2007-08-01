Овчинникова (Леонтьева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников ?
Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников ?
Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Овчинников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2007