Первая Жена Трофима Гурьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 55
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пучин Яков Трофимов
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пучин Семен Трофимов
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучин Трофим Гурьев
Смерть
До 55