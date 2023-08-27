Первая Жена Трофима Гурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Трофима Гурьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 55

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пучин Яков Трофимов

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пучин Семен Трофимов

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучин Трофим Гурьев

Смерть
До 55
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