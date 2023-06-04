Беспалов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беспалов Александр Александрович

Мать: Беспалова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Беспалова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Татьяна

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