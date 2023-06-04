Беспалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Беспалова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалова Татьяна