Шульженко Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1874

Дата смерти

?.02.1947

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1912 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874

Отец: Шульженко Иван Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
27.08.1912

Сын: Мироненко Петр Трофимович

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович

Смерть
?.02.1947

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