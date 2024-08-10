Шульженко Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1874
Дата смерти?.02.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1874
Отец: Шульженко Иван Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
27.08.1912
Сын: Мироненко Петр Трофимович
Отец ребёнка: Мироненко Трофим Евдокимович
Рождение ребёнка
1915
Смерть
?.02.1947