Кузнецова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1920
Дата смерти07.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1942
Сын: Кузнецов Аннатолий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
05.04.1947
Сын: Кузнецов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.01.1955
Дочь: Бурчакова Нина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проворова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.01.2008