Кузнецова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1920

Дата смерти

07.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1942

Сын: Кузнецов Аннатолий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
05.04.1947

Сын: Кузнецов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
19.01.1955

Дочь: Бурчакова Нина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проворова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.01.2008
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