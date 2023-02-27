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Рогозин Иван Профьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Рогозин Прокофий Григорьевич

Мать: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогозин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Стефания Ивановна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1834
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