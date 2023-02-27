Рогозин Иван Профьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: Рогозина Стефания Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834