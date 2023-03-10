Мирохин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирохин Сергей

Мирохин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирохина Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
21.12.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирохина Юлия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирохина Юлия Сергеевна

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