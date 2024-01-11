Шараф Шагар
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения1877
Дата смерти10.01.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
14.05.1914
Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна
Рождение ребёнка
16.06.1919
Дочь: Халида
Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна
казань
Рождение ребёнка
28.06.1919
Дочь: Акжитова Сания Шагаровна
Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна
Рождение ребёнка
18.07.1924
Дочь: Ганеева Нявар Шагаровна
Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна
Развод
Неизвестно
Жена: Карима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия
Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1938
Уфимская тюрьма
Причина смерти: расстрелян по приговору суда(реабилитирован)
Похороны
Неизвестно
уфа