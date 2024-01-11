Шараф Шагар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараф Шагар

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

1877

Дата смерти

10.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: Гайнелнавал Нигматуллаевна

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Шарафи Ахмед Шарапович

Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1919

Дочь: Халида

Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна

казань
Рождение ребёнка
28.06.1919

Дочь: Акжитова Сания Шагаровна

Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1924

Дочь: Ганеева Нявар Шагаровна

Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Карима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асия

Мать ребёнка: Шараф Фатыма Салихзяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шараф Фатыма Салихзяновна

Смерть
10.01.1938
Уфимская тюрьма
Причина смерти: расстрелян по приговору суда(реабилитирован)
Похороны
Неизвестно
уфа
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