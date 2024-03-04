Аксенова Мария Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аксенов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич
Смерть
2001