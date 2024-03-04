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Аксенова Мария Гурьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аксенов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Аксенов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Аксенов Василий Григорьвич

Смерть
2001
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