Корикова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1974
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1974
Отец: Кориков Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1997
Отец ребёнка: Алеев Ринат Митхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алеев Ринат Митхатович