Корикова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корикова Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

1997 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1974

Отец: Кориков Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1997

Сын: Алеев Родион Ринатович

Отец ребёнка: Алеев Ринат Митхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алеев Ринат Митхатович

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