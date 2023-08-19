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Мартьянов Евгений Георгиевич

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

26.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1986

Отец: Мартьянов Георгий

Мать: Галина Афанасьевна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Виктория Игоревна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Виктория Игоревна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Виктория Игоревна

Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Виктория Игоревна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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