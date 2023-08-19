Мартьянов Евгений Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1986
Отец: Мартьянов Георгий
Мать: Галина Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.11.2014
Рождение ребёнка
22.04.2016
Рождение ребёнка
27.06.2017
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург