Шерварли (Чортан) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович
Бракосочетание
11.09.1900
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-205,зап.-14
Рождение ребёнка
04.06.1901
Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-16,зап.-44
Рождение ребёнка
27.07.1906
Сын: Шерварли Пантелеймон Саввич
Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-167,зап.-57
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шерварли Шлып Влас Саввич
Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович
Рождение ребёнка
08.07.1913
Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-55
Смерть
Неизвестно