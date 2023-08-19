Шерварли (Чортан) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерварли (Чортан) Мария Яковлевна

Шерварли (Чортан) Мария Яковлевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Шерварли Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович

Бракосочетание
11.09.1900

Муж: Шерварли Савва Власович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-205,зап.-14
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Шерварли Федор Саввич

Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-16,зап.-44
Рождение ребёнка
27.07.1906

Сын: Шерварли Пантелеймон Саввич

Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-167,зап.-57
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шерварли Шлып Влас Саввич

Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович

Рождение ребёнка
08.07.1913

Сын: Шерварли Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Шерварли Савва Власович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-55
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close