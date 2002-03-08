Рачинская (Пшеничникова) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Пшеничникова) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

1962

Дата смерти

08.03.2002

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Пшеничников Геннадий Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
08.03.2002
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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