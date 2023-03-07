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Оглоблин Петр Агафонович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Оглоблин Агафон Степанович

Мать: Оглоблина Матрена

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васюкова Мария Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Роман Петрович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Оглоблин Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Садохина Елизавета Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Оглоблин Степан Петрович

Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Оглоблина Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Егор Петрович

Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Максим Петрович

Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Дарья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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