Оглоблин Петр Агафонович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Оглоблин Агафон Степанович
Мать: Оглоблина Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васюкова Мария Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Оглоблин Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Садохина Елизавета Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Оглоблина Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Оглоблина Дарья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Евдокия
Смерть
Неизвестно