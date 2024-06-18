Березина (Власова) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Василий
Мать: Власов (Новикова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березин Павел
Рождение ребёнка
08.03.1962
Сын: Березин Юрий
Отец ребёнка: Березин Павел
зПам.Пар.Коммуны Бор Горьковской
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
затонПаияти Парижской коммуны Борский р-на Нижегородской обл