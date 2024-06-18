Березина (Власова) Просковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина (Власова) Просковья

Березина (Власова) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Василий

Мать: Власов (Новикова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Павел

Рождение ребёнка
08.03.1962

Сын: Березин Юрий

Отец ребёнка: Березин Павел

зПам.Пар.Коммуны Бор Горьковской
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
затонПаияти Парижской коммуны Борский р-на Нижегородской обл

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