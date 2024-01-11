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Гильфанов Мустафа

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

1908

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Усманов Гильфанетдин

Мать: Усманова Шамсегаян

д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гильфанова Марьям

д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
1933

Сын: Гильфанова Минхат

Мать ребёнка: Гильфанова Марьям

д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Равия

Мать ребёнка: Гильфанова Марьям

д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
28.02.1940

Дочь: Гульсия

Мать ребёнка: Гильфанова Марьям

д.Янга-Аул Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
Гильфанов Мустафа Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, п. Анга-Юл Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести
Гильфанов Мустафа Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1908 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, с. Наратбаш Место призыва: Буинский РВК, Татар... Показать все
Смерть
До 1945
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