Гильфанов Мустафа
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Дата рождения1908
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Усманов Гильфанетдин
Мать: Усманова Шамсегаян
д.Верхний Наратбаш Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гильфанова Марьям
д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гильфанова Минхат
Мать ребёнка: Гильфанова Марьям
д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Равия
Мать ребёнка: Гильфанова Марьям
д.Янга-Аул Буинского р-на
Рождение ребёнка
28.02.1940
Дочь: Гульсия
Мать ребёнка: Гильфанова Марьям
д.Янга-Аул Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
Гильфанов Мустафа Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, п. Анга-Юл Дата призыва: __.__.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.10.1944 Причина выбытия: пропал без вести
Гильфанов Мустафа Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1908 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, с. Наратбаш Место призыва: Буинский РВК, Татар... Показать все
Смерть
До 1945