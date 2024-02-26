Степанова (Медлинова) Светлана
Место рожденияУКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК
Дата рожденияОколо 1966
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966
Отец: Медлинов Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Евгений
Смерть
1999
Причина смерти: Медична проблема
Похороны
Неизвестно