Степанова (Медлинова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Медлинова) Светлана

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Место рождения

УКРАИНА Г ДЗЕРЖИНСК

Дата рождения

Около 1966

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966

Отец: Медлинов Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Евгений

Смерть
1999
Причина смерти: Медична проблема
Похороны
Неизвестно

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