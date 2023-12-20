Толбатовский назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толбатовская екатерина назаровна
Мать ребёнка: Коломийцева устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толбатовский иван назарович
Мать ребёнка: Коломийцева устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толбатовский алексей назарович
Мать ребёнка: Коломийцева устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова анна назаровна
Мать ребёнка: Коломийцева устинья