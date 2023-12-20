Толбатовский назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толбатовский назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толбатовская екатерина назаровна

Мать ребёнка: Коломийцева устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толбатовский иван назарович

Мать ребёнка: Коломийцева устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толбатовский алексей назарович

Мать ребёнка: Коломийцева устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова анна назаровна

Мать ребёнка: Коломийцева устинья

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