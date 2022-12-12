Лункина (Беляева) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лункина (Беляева) Феоктиста Ивановна

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Место рождения

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Беляев Иван Фомич

Мать: Беляева Мария Ивановна

Чувашинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.06.1933

Дочь: Осипенко Галина Александровна

Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
02.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лункин Александр Ефимович

Смерть
2007
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