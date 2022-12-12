Лункина (Беляева) Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Беляев Иван Фомич
Мать: Беляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1933
Дочь: Осипенко Галина Александровна
Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
02.05.1936
Рождение ребёнка
02.08.1937
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Лункин Александр Ефимович
Место жительства
Неизвестно
п. Красный Урал, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007