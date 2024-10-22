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Чернопятов Панкратий Сергеевич

Место рождения

Смирновка Крапивницкий уезд

Дата рождения

02.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1840

Отец: Чернопятов Сергей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич

Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.11.1873

Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна

Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.04.1875

Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич

Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1877

Сын: Чернопятов Василий Панкратьевич

Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.05.1881

Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна

Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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