Чернопятов Панкратий Сергеевич
Место рожденияСмирновка Крапивницкий уезд
Дата рождения02.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1840
Отец: Чернопятов Сергей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич
Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1873
Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна
Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.04.1875
Сын: Чернопятов Иван Панкратьевич
Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1877
Сын: Чернопятов Василий Панкратьевич
Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.05.1881
Дочь: (Чернопятова) Мария Панкратьевна
Мать ребёнка: Чернопятова (Карпова) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно