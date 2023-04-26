Звягинцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева ?

Место рождения

Село Нижняя Ольшанка, Курская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Нижняя Ольшанка, Курская область
Бракосочетание
27.04.1911

Муж: Звягинцева ?

село Уржум Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: Дашкевич Анна

Отец ребёнка: Звягинцева ?

Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Уржум
Смерть
Неизвестно
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