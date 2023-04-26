Звягинцева ?
Место рожденияСело Нижняя Ольшанка, Курская область
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Нижняя Ольшанка, Курская область
Бракосочетание
27.04.1911
Муж: Звягинцева ?
село Уржум Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: Дашкевич Анна
Отец ребёнка: Звягинцева ?
Россия, Алтайский край, Алейский район, с. Уржум
Смерть
Неизвестно